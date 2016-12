Die Jungs von Relentless Energy TV hat es auch dieses Jahr zum Wacken 2012 getrieben. Mit der Kamera bewaffnet haben sie sich unter die Festival Besucher gemischt und sich dabei weder Matsch noch Schweiß Geruch abschrecken lassen um all den Zuhause gebliebenen zu Zeigen was sie Verpassen. Das Wacken Open Air (W:O:A) ist nicht nur das größte Heavy-Metal-Festival der Welt sondern gleichzeitig auch das größte jährlich stattfindende Festival Deutschlands, ja wirklich, es ist Größer als die das Festival am Nürburgring. Genug Geschwafelt, hier das Video nach dem Break:

Keine halben Sachen — Wacken 2012



