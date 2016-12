Die Australische Metalcore Band Parkway Drive hat jüngst erst ihre neue Live-DVD/Blu-Ray „Home Is For The Heartless“ veröffentlicht, wer dadurch nun wieder Lust hat Live bei der Band abzugehen und den Pit richtig zu Rocken, bekommt im November wieder die chance, die Band Tourt wieder durch Europa, darunter sind auch sechs Konzerte in Deutschland geplant. Parkway Drive kammen vor 6 Jahren das erste mal für kleine Shows nach Europa, nun füllen sie die Großen Hallen, in Köln, Hamburg, Berlin, Oberhausen, Wiesbaden, München und Dresden! Ja PWD haben es geschafft!

Als Support bringen Parkway Drive die Bands Emmure, The Word Alive und Structures mit.

Die kompletten PWD Tour Daten für November 2012 nach dem Break:



13.11.2012 – Holland Tilburg – 0.13

14.11.2012 – UK Birmingham – Ballroom

15.11.2012 – UK Manchester – Academy

16.11.2012 – UK Leeds – University

17.11.2012 – UK London – Roundhouse

18.11.2012 – Belgium Lint (Antwerp) – Eurocam Media Center

19.11.2012 – Germany Hamburg – Große Freiheit 36

20.11.2012 – Norway Oslo – Sentrum Scene

21.11.2012 – Sweden Stockholm – Debaser Medis

22.11.2012 – Sweden Gothenburg – Trädgårn

23.11.2012 – Germany Berlin – Huxleys

24.11.2012 – Germany Oberhausen – Turbinenhalle

25.11.2012 – Germany Wiesbaden – Schlachthof

26.11.2012 – Switzerland Zürich – Komplex

27.11.2012 – Italy Trezzo Sull’Adda (Milan) – Live Club

28.11.2012 – Germany München – Kesselhaus

29.11.2012 – Hungary Budapest – Dürer Kert / Petofi Hall

30.11.2012 – Czech Rep Prague – Meet Factory

01.12.2012 – Germany Dresden – Eventwerk

Die Tour wird euch von Avocado Booking Präsentiert.

Passende Artikel: